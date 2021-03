Schade aan vloer kosste Ricciardo downforce: "Maar hij scoorde belangrijke punten voor het team"

McLaren heeft onthuld dat de MCL35M van Daniel Ricciardo vloerschade opliep in de openingsronde van de Grand Prix van Bahrein na contact met Pierre Gasly. De Fransman van AlphaTauri verloor daarbij zijn voorvleugel en viel hierdoor terug naar de achterkant van het veld, terwijl Ricciardo doorging en uiteindelijk zijn eerste race met het team als zevende eindigde.

Teambaas Seidl geeft uitleg voor wat er precies gebeurde: "Na de race vonden we schade aan Daniel's vloer door de impact van Pierre die aan het begin van de race tegen de achterkant van zijn auto botste. De omvang van de schade kostte een aanzienlijke hoeveelheid downforce. Ondanks het prestatieverlies gebruikte Daniel zijn ervaring om de problemen het hoofd te bieden en belangrijke punten te scoren voor het team. We kijken nu uit naar de volgende race."

Langzamer in de race

Gezien de schade was het een sterke poging van de Australiër, hoewel hij zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris in de toekomst niet te vaak als vierde wil zien eindigen. Ricciardo: "Ik had het gevoel dat ik langzamer werd naarmate de race vorderde."