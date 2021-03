Murray Walker: de commentator die een F1-race tot leven bracht

Staand achter zijn microfoon schalde de legendarische F1-commentator Murray Walker zijn stemgeluid door vele huiskamers, van generatie op generatie. Met veel kennis, humor enthousiasme en passie gaf hij eigenzinnig commentaar tijdens honderden Grands Prix. Een 'Murrayisme' verspreking, een een krtiekloze houding naar coureurs, dat deerde de kijkers niet. Walker was commentator die een Formule-1-race tot leven bracht en geliefd was onder vele fans. Een groot sporticoon is heengegaan, maar zijn stemgeluid is vereeuwdigd. Een terugblik op zijn loopbaan.



Greame Murray Walker, geboren Birmingham in het Verendigd Koninkrijk op 10 oktober 1923, gaf voor het eerst in 1948 commentaar tijdens de Shelsley Wals Hillclimb (heuvelklimrace). Zijn talent werd snel opgemerkt door de BBC. In 1949 maakte Walker zijn radio -en televisiedebuut tijdens verschillende auto -en motorsportraces. De verslaggeving van de motorsportwedstrijd TT Isle of Man was extra bijzonder. Dit deed hij met zijn vader Graham Walker, die 24 keer deelnam aan deze beroemde race en hem zelfs een keer won. Het commentaar deden ze samen tot de dood van zijn vader in 1962. Daarna werd Walker de vaste motorsportcommentator van de zender. De Brit deed verslag van Formule 1, motor -en rallycross, Britse toerwagenkampioenschap (BTCC), Formule 3, Formule Ford en vrachtwagenraces.



In 1978 werd Walker de vaste Formule-1-verslaggever en kreeg regelmatig gezelschap naast hem. In 1980 werd voormalig F1-wereldkampioen James Hunt co-commentator van Walker. Beiden hadden totaal verschillende levenstijlen, maar dit verrassende duo werd een succes in het commentaarhok. In 1993 kwam er aan de samenwerking abrupt een einde doordat Hunt een hartaanval kreeg. Oud-F1-coureur Jonathan Palmer nam het stokje over van Hunt en bleef dit doen tot 1996.

In 1997 gingen de uitzendrechten naar de commerciele tv-zender ITV. Walker verhuisde mee en werd gekoppeld aan een andere oudgediende uit de Formule 1, genaamd Martin Brundle. In 2001 stopte Walker met commentaar geven en nam afscheid van het grote toneel. Het laatste kunstje was tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Staand, zoals altijd.

In 1996 werd Walker geridderd in de Orde van het Britse Rijk voor zijn verdiensten als commentator. In 2009 werd hij uitgeroepen tot beste commentator allertijden door de Britse fans.