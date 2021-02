Producent van Formule 1-games valt in handen van Electronic Art

De aandeelhouders van Codemasters, de gamesproducent die onder andere jaarlijks de officiële Formule 1-game uitgeeft, hebben ingestemd met een overname door gamesgigant Electronic Art (EA). Met de overname zou een bedrag van 1,2 miljard dollar gemoeid zijn.

Door het akkoord van de aandeelhouders staat niets een overname meer in de weg en valt Codemasters dus in de handen van EA. Formeel kan het proces nog maanden in beslag nemen, maar zonder onverwachte wendingen is het een feit dat Codemasters straks onderdeel uitmaakt van EA.

In eerste instantie leek Take-Two aan de haal te gaan met Codemasters, totdat EA plots met een hoger bod op de proppen kwam. EA was vastberaden om Codemasters, marktleider in het genre racegames met naast de Formule 1 onder meer ook DiRT en Grid, in te lijven.

Het is nog onduidelijk welke gevolgen dit gaat hebben voor de Formule 1-games.