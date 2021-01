Esteban Ocon maakt rallydebuut tijdens demorun for Alpine

De start van het Formule 1-seizoen laat nog op zich wachten, maar Esteban Ocon kruipt vandaag al achter het stuur. Niet in zijn vertrouwde F1-cockpit, maar voor de eerste keer in een rallywagen. Daarmee gaat een lange gekoesterde droom van de Fransman in vervulling. De oud F3 -en GP3-kampioen zal in actie komen in een speciale etappe van de Rallye Monte-Carlo. De 24-jarige coureur mag de Alpine A110S Sports aan de tand voelen tijdens een demorun. In Oktober testte de Alpine-coureur al deze bolide op de legendarische Nordschleife.



Voordat Esteban Ocon aan de bak moet, krijgt de F1-podiumwinnaar eerst wat baantijd om te wennen aan het parcours en de wagen. Daarna begint het echte werk - eerst een 20.58 kilometer route van Saint-Disdier en daarna een tweede run van Saint-Maurice en Saint-Bonnet. De Fransman zal de etappe afwerken met naast regerend rallykampioen Sebastian Ogier en Pierre-Louis Loublet. De voormalig Mercedes-pupil kijkt reikhalzend uit naar zijn eerste meters. ''Het is een geweldige kans en ik kan niet wachten om voor de eerste keer te rijden in de Rallye Monte-Carlo.'' De wedstrijd in het prinsdom geniet net als zijn grote broer in de Formule 1 veel aanzien. Dat maakt het debuut voor de geboren coureur uit Évreux extra bijzonder. ''Het is een legendarisch evenement, een juweel op de kalender van de motorsport. Ik weet hoe speciaal het is om hier deel van uit van te maken.'' De rally in Monaco is meerdaags en eindigt op de zondag.