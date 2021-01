Cyril Abiteboul vertrekt bij Renault

De Renault-teambaas van 2020 en de vorige aantal jaren, gaat zijn positie en team verlaten. De teambaas zou eigenlijk een andere positie krijgen, maar kon niet tot een overeenkomst komen met Alpine.

Laurent Rossi is de nieuwe teambaas van Alpine/Renault. In een statement laat Abiteboul het volgende weten: "Ik wil de Groupe Renault bedanken voor het feit dat ze me jarenlang hebben vertrouwd, vooral met de herlancering en wederopbouw van het team sinds 2016", zei Abiteboul.

“De solide basis van het raceteam en de entiteiten in Frankrijk en Engeland die in deze jaren zijn opgebouwd, de strategische evolutie van de sport naar een economisch duurzamer model, en meer recentelijk het Alpine-project dat zorgt voor een hernieuwd gevoel van betekenis en dynamiek, allemaal wijzen op een heel fijn traject. Ik wil Luca de Meo bedanken voor zijn betrokkenheid bij de bouw van de Alpine Business Unit en ik wens de nieuwe structuur veel succes."

De nieuwe teambaas zei: "Ik wil Cyril van harte bedanken voor zijn onvermoeibare betrokkenheid, die het Renault F1 Team met name van de voorlaatste plaats in 2016 naar de podiums leidde vorig seizoen.

"Zijn opmerkelijke werk in de F1 sinds 2007 stelt ons in staat om naar de toekomst te kijken, met een sterk team en de nieuwe Alpine F1 Team-identiteit om dit jaar de podia te veroveren."