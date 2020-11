Ferrari-teambaas Binotto bevestigd: "Een van onze juniors rijdt F1 volgend jaar"

In de komende weken zal Mario Binotto bekendmaken welke Ferrari-junior volgend jaar in de Formule 1 is te bewonderen. De kans is groot dat het stoeltje bij Haas wordt ingevuld, aangezien Alfa Romeo doorgaat met hun huidige lineup. De keuze wordt gemaakt tussen Mick Schumacher, Callum Ilott en Robert Shwartzman.

Op dit moment zijn alledrie de talenten nog actief in de Formule 2. Deze serie nadert haar ontknoping. De titelstrijd gaat tussen Schumacher en Ilott. Op dit moment heeft de Duitser de beste vooruitzichten om zich te kronen als kampioen. "Ze moeten het seizoen afronden en zijn gefocust op de volgende races in Bahrein, vechtend voor het kampioenschap dat heel belangrijk voor ze is", doelt de Ferrari-teambaas op Schumacher en Ilott.

Ondanks dat de drie juniors zich nog moeten concentreren op hun werkzaamheden in de een-na-hoogste opstapklasse, wil de Italiaan niet wachten tot het laatste moment om een keuze te maken over wie een zitje krijgt in de Formule 1. "Ik denk dat de beslissing in een paar weken wordt genomen", zei de teambaas. "Zoals gezegd, er is niet plek voor iedereen. Ze doen het alledrie ontzettend goed in de Formule 2."

Het team uit Marinello staat dus voor een dilemma en zal hun beslissing laten afhangen van de indrukken die de Ferrari-juniors achterlaten. "Voor hen is er een nieuwe kans om te testen tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi of tijdens de Young Driver Test. Maar we maken onze eigen keuzes en die keuze baseren we op hoe ze het tot nu toe gedaan hebben, hoe ze zich ontwikkelen en het potentieel." In eerste instantie zouden Schumacher en Ilott testen in de Eifel tijdens de vrije training op vrijdag, maar door slechte weersomstandigheden konden de pupillen niet rijden.

De renstal uit Maranello levert Ferrari-motoren aan Haas F1 en Alfa Romeo. Door de link met deze twee teams, is er de mogelijkheid om een stoeltje beschikbaar te stellen voor Schumacher, Ilott en Shwartzman. "Een van onze rijders zal een zitje krijgen in de Formule 1 volgend jaar. De anderen zullen andere opties krijgen. Dat is aan ons om te regelen, zodat iedereen uiteindelijk een kans heeft", concludeert Binotto. Op dit moment zijn er alleen nog twee plekken beschikbaar bij het Amerikaanse Haas.

Het doel voor Ferrari is niet om elk talent de Formule 1 in te krijgen, maar om de juniors verder op te leiden voor een mogelijke carrière in de hoofdmacht.

