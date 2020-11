Christian Horner na lekke band Verstappen: "Hij had wat puin geraakt"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner kan niet tevreden zijn na de race op Imola. Red Bull-coureur Max Verstappen leek op weg naar de tweede plek, maar door een lekke band kon hij de race niet uitrijden. Zijn teamgenoot Alexander Albon reed in de punten, maar door een spin bij de herstart zakte hij terug naar de vijftiende plek.

Christian Horner begint het gesprek met de reden waarom Max Verstappen de lekke band kreeg. "We denken dat hij wat puin heeft geraakt of wat puin heeft opgepikt. Hij was met zijn engineer aan het overleggen en boem de band klapte."

"Hij kon Valtteri Bottas passeren en we hadden het tempo om die positie vast te houden, al met al heel vervelend om vandaag niet die P2 binnen te halen."

Strategisch voordeel

Verstappen reed op de tweede plek en koos voor een undercut. Hij kon Bottas later in de race verslaan, maar Lewis Hamilton had het voordeel van de Safety Car en kwam op de eerste plek. "Je zit op dat moment in een strategische sandwich en als je voor de undercut gaat, moet je kiezen wie je wil gaan verslaan. We konden niet beide opties dekken en gokte erop dat er geen Safety Car zou komen. Wij hadden gekozen om voor de tweede plek te gaan, omdat Valtteri op nieuwe banden een goed tempo zou hebben, maar zijn tempo was niet geweldig en hij maakte veel fouten."

"Lewis kon binnen het pitstopvenster terecht komen en daarna had hij geluk met de Safety Car. We luisterden naar de radio's van andere teams, we waren ons bewust van de schade die Valtteri aan zijn auto had en dat gaf Lewis ook een voordeel. Het maakte het nog belangrijker voor Max om Bottas onder druk te zetten om een fout te maken en dat deed hij. Ik heb net met Max gesproken en hij zei dat Valtteri hem een kleine remtest had gegeven. Maar hij was geduldig genoeg om te wachten en DRS te gebruiken en hem in te halen."

Alexander Albon de sjaak

Over Alexander Albon was hij niet zo te spreken. "Het was een moeilijke race voor Alex, omdat hij de hele middag in die race zat met Charles en Daniel, en bij de herstart vocht tegen Perez die op nieuwe banden reed", zei hij tegenover Sky Sports.

Albon verloor zijn auto door een spin en kon niet meer in de punten finishen. Horner legt zijn spin uit. "Hij verloor zijn auto bij de tweede chicane en het was enorm frustrerend om met nul punten naar huis te komen. We zullen uiteraard proberen om hem te helpen tussen nu en Turkije. We hadden een paar kleine problemen. Bijvoorbeeld ‘Mode 8’ waar Max niet bijzonder blij mee was."