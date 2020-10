Teambaas Trevor Carlin: "Yuki Tusnoda is een no-brainer voor AlphaTauri"

Yuki Tusnoda rijdt momenteel voor Carlin in de Formule 2 en staat op de derde plek in het klassement. Zijn teambaas, Trevor Carlin, denkt dat hij zijn jonkie volgend seizoen kwijt is aan AlphaTauri. De Honda-junior staat 44 punten achter Mick Schumacher, die volgend seizoen waarschijnlijk vertrekt naar Alfa Romeo in de Formule 1. Zo zou de jonge Japanner een 'no-brainer' moeten zijn voor AlphaTauri.

Tsunoda maakt momenteel deel uit van het opleidingsprogramma van Honda en Red Bull Racing. Hij laat vaak een goede indruk achter met races die hij wint, maar als hij zich eenmaal midden in het veld bevindt, kan hij maar moeilijk richting de top rijden. Hij mist nog wat ervaring, maar die kan hij opdoen in de laatste Formule 2-races van het seizoen en dan volgend seizoen in een AlphaTauri-stoeltje zitten. Hij mag dit seizoen al testen in een AlphaTauri in november. Hij heeft echter een probleem, zijn concurrent drukt op de derde plaats. Hij heeft die derde plaats nodig in het kampioenschap om de superlicentie te bemachtigen, dan pas kan hij in de Formule 1 rijden. Hij kan ook nog terugzakken naar de vijfde plek, want hij heeft al de benodigde 20 punten.

Tegenover Reuters vertelt Carlin dat hij denkt dat zijn coureur volgend seizoen in de Formule 1 rijdt. "Mick is een no-brainer voor Alfa Romeo en ik zou zeggen dat Yuki Tusnoda een no-brainer voor AlphaTauri zal zijn. Ik denk dat Yuki de snelste coureur is die er is, hij heeft gewoon te veel DNF's en incidenten gehad die hem het kampioenschap hebben gekost. Hij is de eerste die bij ons binnen is gekomen en er hard tegenaan is gegaan."

Carlin vindt dat zijn vechtlust de belangrijks factor is. "Hij is een rookie die vecht om de titel en dat is al heel lang niet meer gebeurd met een Japanse coureur."

Honda geen probleem

Tsunoda is momenteel actief als juniorcoureur van Honda en Red Bull, maar nu dat Honda bekend heeft gemaakt dat ze de Formule 1 verlaten is de kans op dat stoeltje wat kleiner. Daar denkt de teambaas wel anders over. "Ik kan me voorstellen dat Red Bull nog steeds een Honda-motor zal gebruiken, al zal die mogelijk iets anders gaan heten", zo vertelt de teambaas.