Gerucht: 'Renault F1 krijgt andere naam in 2021'

De CEO van de autofabrikant Luca de Meo heeft aangekondigd dat Cyril Abiteboul, terwijl hij het F1-team blijft leiden, ook het Renault-merk Automobiles Alpine zal leiden.

"Hij (Luca de Meo) heeft inderdaad hoge verwachtingen van Alpine en wat hij mij als missie heeft gevraagd, is om een ​​paar suggesties te doen om een ​​organisatie rond dat merk op te bouwen", zei Abiteboul op Monza.

Alpine is een Franse fabrikant van sport- en racewagens en werd in 2017 opnieuw gelanceerd met de A110-straatauto.

"Op dit moment is dat merk één auto, maar we willen meer doen en daar is een organisatie voor nodig", legt Abiteboul uit. 'Dus dat is wat ik zou willen doen.'

Hij wil echter geen commentaar geven op geruchten dat het Renault F1-team zeker een nieuwe naam en merk zal krijgen voor 2021.

"Het is aan hem (de Meo) om te beslissen op welke manier hij de verschillende merken op de markt wil brengen. Ik leid gewoon het team", zei Abiteboul.

"Ik vermoed dat we met de nieuwe Concorde-overeenkomst eindelijk de mogelijkheid hebben om een ​​stabiel platform te hebben in de Formule 1. De manier waarop we van dat platform gebruik willen maken, ligt bij de CEO."

Volgens Auto Hebdo wordt zondagochtend bekend gemaakt dat Renault vanaf 2021 door het leven zal gaan als Alpine F1.