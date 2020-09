Christian Horner houdt 'zure nasmaak' na fopwerk van Ferrari: "Max Verstappen had moeten winnen"

Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing houdt een "nogal zure nasmaak" over nadat Ferrari in Spa-Francorchamps lelijk door de mand viel. “Er zijn dus races die wij hadden moeten winnen vorig jaar”, zegt Christian Horner.

Tijdens de Belgische Grand Prix blijkt Ferrari een vrije val van jewelste te hebben gemaakt qua krachtbron. Spa-Francorchamps en de Grand Prix van Italië in Monza gelden als de eerste grote krachtmetingen, het komt daar vooral aan op bruut motorvermogen.

Het team uit Maranello kwam met lege handen thuis na de race van zondag, Sebastian Vettel en Charles Leclerc reden mee in de achterhoede, waar overigens ook de twee klanten-teams Haas en Alfa Romeo rond reden. Vettel en Leclerc kwamen als dertiende en veertiende over de streep. Het is de slechtste prestatie van het team in tien jaar tijd. De Ferrari-klantenteams wisten het ook niet te schoppen tot de top-10 in Spa. Het geheel staat in schril contrast met de dominantie vorig jaar, toen Leclerc nog van pole tot de zege reed.

Zure nasmaak

Horner: “Van dit geheel houd ik toch een vrij zure nasmaak over.”

Red Bull wist vorig jaar in strijd met Ferrari een aantal Grands Prix te winnen, maar sloot het kampioenschap toch af met 87 punten achterstand op het rode team.

Deal met de FIA

Christian Horner fronst zijn wenkbrauwen: "De Belgische Grand Prix laat zien hoeveel Ferrari aan vermogen is verloren sinds die vertrouwelijke deal die zij wisten te sluiten met de FIA begin dit jaar", zegt Horner.

De autosportbond had een onderzoek ingesteld naar de bijzonder sterke krachtbronnen waarmee Ferrari ook de Grand Prix in Monza wist te winnen. Die onderzoeken door de FIA zouden tot diep deze winter hebben geduurd. Sinds Ferrari een aanpassing zou hebben moeten maken, mogen er ook nog allen maar kleine aanpassingen worden gedaan aan de motoren.

Conclusies

Op basis hiervan kun je natuurlijk je eigen conclusies trekken, zeker gezien de huidige vorm van Ferrari. Er zijn dus races die wij hadden moeten winnen vorig jaar, zeker als je je bedenkt dat ze eigenijk met een andere motor hadden moeten rijden.

In ruil voor openheid over hun motoren zou Ferrari een geheime deal hebben gesloten met de internationale autosportfederatie FIA. "Het team moest openheid van zaken geven zodat de FIA beter de controlerende taak konden uitvoeren naar de motoren. Daar tegenover stond dat Ferrari na aanpassingen aan hun motoren verder ut de wind zouden worden gehouden over de motoren van vóór en van ná het onderzoek door de FIA naar de Ferrari-krachtbron.

De bevindingen van het onderzoek van de FIA en de precieze inhoud van zo'n vertrouwelijke deal, zal dus allemaal geheim blijven, vreest Horner.

Dit jaar neemt Red Bull het op tegen Mercedes, maar kijkt nu al aan tegen een achterstand van 106 punten ten opzichte van het oppermachtige Mercedes. Red Bull lijkt het als enige te kunnen opnemen tegen Mercedes, Max Verstappen komt in het kampioenschap voor coureurs nu 47 punten tekort op Lewis Hamilton. Ferrari bungelt op de vijfde stek, slecht twee punten voor Renault.

Ferrari zet zich schrap

Het team zet zich schrap voor meer pijnlijke resultaten op circuits in hun eigen land zoals het Monza, waar het wederom vooral op motorvermogen aan komt. Op hun thuiscircuit Mugello zou dit jaar de 1000ste Grand Prix van de Scuderia gevierd moeten worden, terwijl er nog maar weinig te juichen valt voor de Tifosi.

Binotto: probleem niet alleen door de motor

Teambaas Mattia Binotto zei dat hun wanprestatie - waarbij Kimi Raikkonen in de door Ferrari-aangedreven Alfa Romeo - niet alleen te verklaren valt door slechte aërodynamica en een slechte motor alleen.

Binotto: "Natuurlijk zijn motor-vermogen en aerodynamica belangrijk, maar dat verklaart nog niet waarom wij zo langzaam waren dit weekend."

Als zelfs de teambaas na deze slechte prestaties niet weet waar het probleem gezocht moet worden, dan zal de oplossing nog voorlopig op zich laten wachten.