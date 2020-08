Alex Albon onder extreem hoge druk

Alexander Albon is de derde coureur in korte tijd die het zwaar heeft als teamgenoot naast Max Verstappen. Het gat is structureel te groot tussen de beide Red Bull Racing-auto's.

Albon speelt als tweede viool ook geen rol van betekenis, vooral tijdens de laatste Grands Prix lag hij te ver achter Verstappen. Het gevolg is wel dat Red Bull Racing minder strategische mogelijkheden heeft tijdens de races. Albon is zich daar wel degelijk van bewust.

Wennen aan de druk en kritiek

"Ik heb in mijn carrière nog nooit onder vuur gelegen, tot de laatste paar races. Maar dat is oké. Het viel te verwachten dat mensen bepaalde dingen gaan zeggen, zeker na die lockdown en zo wordt er wat meer gesproken."

Dat Albon te ver achter Verstappen rijdt, beseft hij zelf maar al te goed. Hij zegt dat hij meer snelheid zal moeten vinden en weet dat er genoeg concurrenten klaar staan om hem te vervangen als verbetering uit blijft.

"Druk komt van buitenaf, niet zozeer van Red Bull"

"Dat is onvermijdelijk als je naast Verstappen rijdt. Dat is gewoon zo en het zal niet veranderen. De druk komt niet eens zozeer van Red Bull zelf, maar wordt in stand gehouden door het beeld dat men heeft van Red Bull." vertelt de Thai.

Het beeld in de media, is soms niet de werkelijkheid, weet Albon.

"Je leest weleens dingen, maar uiteindelijk weet je zelf het beste wat er speelt. Over mijn racesnelheid ben ik tevreden, in mijn ogen heb ik sterke races gereden dit jaar. We staan alleen niet waar we willen staan op de zaterdag. Daar kan ik zeer teleurgesteld over zijn, maar de zondag biedt altijd een kans om de resetknop in te drukken en opnieuw aan te zetten."

Agressieve inhaalacties. Dat is het punt: ze zijn nodig

Albon laat agressieve inhaalacties zien tijdens de races, maar het feit dat die nodig zijn, zou juist een verbeterpunt moeten zijn. Dat gaf teambaas Christian Horner eerder ook al aan. Zelf weet Albon inderdaad ook dat zijn grootste achterstand op Verstappen ontstaat tijdens de kwalificaties.

Albon stat zesde in de tussentijdse ranglijst voor het WK, terwijl Verstappen elke race nog op het podium wist te eindigen. Albon finishte nog niet voor een Mercedes. De laatste races kan gaat het minder met de Thaise coureurs, waarbij de Spaanse Grand Prix het voorlopige dieptepunt was. Toen hij onder de zwart-wit geblokte vlag door reed, had hij het even niet meer, zo was te horen via een later geopenbaarde boordradio. Albon wist het even niet meer, teambaas Horner gaf hem daarna wat bemoedigende woorden.

Resetknop

"Over mijn racecraft ben ik tevreden, in mijn ogen heb ik sterke races gereden dit jaar. We staan alleen niet waar we willen staan op de zaterdag. Daar kan ik zeer teleurgesteld over zijn, maar de zondag biedt altijd een kans om de resetknop in te drukken en opnieuw aan te zetten."