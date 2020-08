Renault trekt zich alsnog terug uit beroepszaak 'roze-Mercedes' van Racing Point

Renault trekt zich alsnog terug uit een beroepszaak tegen de straf die Racing Point kreeg voor hun 'roze-Mercedes'. Daarmee rijdt het team dit jaar succesvol mee in de subtop van de Formule 1.

De RP20 had illegale brake ducts en lijkt sterk op de Mercedes waarmee Hamilton vorig jaar het kampioenschap won. Voor de brake ducts kreeg het team straf van de FIA, omdat zij die onmogelijk zelf gemaakt konden hebben.

"Concrete vooruitgang bij waarborgen van creativiteit"

In een verklaring voor het terugtrekken noemt Renault nu als reden "concrete vooruitgang bij het waarborgen van de originaliteit in de sport". Na de 70th anniversary GP op Silverstone kondige Renault beroep aan tegen de straf die Racing Point kreeg van de FIA vanwege de illegaal verklaarde brake ducts.

Racing Point kreeg een boete van € 400.000 en 15 punten in mindering op hun punten. Omdat de onderdelen geacht werden van Mercedes afkomstig te zijn en niet door het team zelf was ontworpen, werd die straf gegeven. Gek genoeg mochten zij na uitdelen van de straf alsnog de rest van het seizoen blijven rijden met de 'illegale' onderdelen.

Stille lobby van Mercedes?

Algemeen wordt aangenomen dat teambaas Toto Wolff van Mercedes een sterke lobby was gestart nadat meerdere teams een beroep hadden aangekondigd. Mede door die lobby zouden eerder McLaren en Williams zich al terug hebben getrokken uit de zaak, al bevestigden de teams dat niet om die reden. Toch is het logisch dat hun (toekomstige) samenwerking met Mercedes deed besluiten om zich uit de zaak terug te trekken.

Geld maakt alles vloeibaar in F1

Renault rijdt met eigen motoren, dus kan een samenwerking met Mercedes geen aanleiding zijn voor de ommezwaai van Renault. Geld maakt echter alles vloeibaar in de wereld van de F1. In hoeverre Toto Wolff namens Mercedes en/of Lawrance Stoll van Racing Point de portemonnee hebben getrokken en zo invloed hadden op dit onverwachte besluit, dat valt in het persbericht van het Frans-Britse team niet te lezen.