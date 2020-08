"Ayrton Senna aller snelste coureur ooit"

Dit keer geen mening, maar een feit. Althans, 'het algoritme' heeft uitgewezen dat Ayrton Senna de 'snelste coureur aller tijden' is.

Omdat elke wereldkampioen beoordeeld moet worden op zijn eigen periode, is het altijd lastig gebleken om te vergelijken. Het blijft een eeuwige discussie: welke broer is nu de aller beste ooit. Aan die discussie komt nu voor eens en altijd een eind aan, dankzij het zelflerende systeem.

Op de Formule 1-website staan de uitkomsten gepubliceerd van een intelligent systeem dat na allerlei berekeningen kwam tot deze gewaagde conclusie: de legendarische Braziliaanse coureur Senna - die stierf na een crash op Imola in 1994 - is de aller snelste F1-coureur ooit.

Een zelflerende technologie van Amazon Web Services vergeleek resultaten van teamgenoten tijdens kwalificaties. Daar komt een grappig lijstje uit.

Na Senna was Michael Schumacher 0,114 seconden langzamer, terwijl Lewis Hamilton met 92 polepositions derde werd (0,275).

Max Verstappen valt net buiten het podium in dit lijstje (0,280)

De lijst zou een einde moeten maken aan de eeuwige discussie wie er nu daadwerkelijk de 'snelste aller tijden' genoemd mag worden.

Hoe serieus het artikel te nemen is, ligt vooral aan wie je graag bovenaan had willen zien. Vooralsnog lijkt de uitkomst vooral een hoog entertainment-gehalte te hebben. Ook is het natuurlijk vooral puur een marketingtruc om F1-partner Amazon onder de aandacht te brengen.

Heikki Kovalainen

Op sociale media wordt er ondertussen driftig over de lijst gediscussieerd en gelachen. Wat te denken van Heikki Kovalainen. Hij scoorde 1 poleposition en 1 GP-zege uit 111 GP-starts, voordat hij zijn stoeltje in F1 verloor in 2013. Toch staat hij op een mooie achtste plaats. In succes uitgedrukt komt de Fin niet eens in de buurt van meest succesvolle Finnen in de Formule 1.

Jarno Trulli, bekend van de Trulli-trein

Ook lachen: Italiaan Jarno Trulli won eenmalig een race. Hij stond bekend om zijn kwalificatiesnelheid, maar vormde tijdens de races vaak een rijdend obstakel waar veel coureurs maar wat graag om Trulli heen zouden rijden. Als dat vaak niet lukte, ontstond er een treintje van F1-wagens achter hem. De gefrustreerde coureurs achter Trulli verloren veel tijd. Trulli blijkt sterk onderschat, als je het lijstje wilt geloven: negende!

Vettel staat er niet in

Wonderbaarlijk, is dat viervoudig wereldkampioen Sebstian Vettel bijvoorbeeld, het doen moet met een tiende stek, terwijl Alain Prost - toch ook niet de minste in de geschiedenis - het moet doen met een twintigste plek in de lijst.

"Denk je net dat 2020 niet slechter kan uitpakken voor Vettel, komt hij ook nog eens op de tiende stek vast te zitten in de Trulli-trein," wordt er gegrapt en gegrold op Twitter.

Waar is Montoya?

Colombiaan Juan Pablo Montoya, die in 2001 als enige coureur het leven van Michael Schumacher moeilijk wist te maken, staat helemaal niet in de lijst. Hij reed in Monza de aller snelste tijd ooit gemeten daar. Zijn gemiddelde snelheid van 263 km/u gemiddeld werd in 2018 geëvenaard door Kimi Raikkonen. Ook hij staat niet op het lijstje. Wereldkampioen Nigel Mansell en Mika Häkkinnen komen ook al niet op de lijst voor: Lando Norris staat er wel in; op de vijftiende stek. Knap hoor.

Het Algoritme heeft dus nog veel te leren aan zichzelf. Overigens: de prestaties van vóór 1983 zijn niet in de lijst vermeld. Veel waarde valt er dus niet te hechten aan deze lijst “snelste coureur aller tijden.”

Sommige dingen moet je nu eenmaal niet al té serieus nemen..