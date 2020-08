Gefrustreerde Vettel scheldt zijn Ferrari-team uit tijdens de race, na afloop legt hij uit hoe dat kwam

Sebastian Vettel bestuurde de enige Ferrari die de eindstreep haalde in Spanje. De Duitser -die voor 2021 de deur gewezen is- wist de Ferrari van de elfde startplaats de top tien binnen te brengen en punten te scoren op plaats zeven. Zijn teamgenoot spinde en viel uit na problemen in de motor.

Sebastian Vettel toonde licht herstel. De Duitse viervoudig wereldkampioen presteert tot nu toe ronduit slecht. Dat Vettel het moeilijk heeft bij Ferrari, bleek ook wel uit de communicatie tussen hem en het team.

Frustratie en ruzie

Sebastian Vettel vraagt in de 48ste ronde of het team met hem wil communiceren over de te volgen strategie, het team antwoordt hem dat te doen, maar gaat er niet op in. Het lijkt alsof het team wacht met een reactie op zijn vraag. Dan is de 33-jarige coureur opnieuw te horen als hij ruzie krijgt met zijn engineer.

Met nog 13 ronden te gaan voor de finish van de race, reageert Vettel als door een horzel gestoken als Ferrari hem vraagt wat hij wil doen met zijn strategie. Vettel begint te schelden op de radio. Op de TV wordt het gecensureerd.

"For f***'s sake, dat heb ik je net gevraagd. En nu heb ik weer drie ronden gepusht met deze banden", roept de Duitser naar zijn team. Even daarna komt Vettel met een inhoudelijker antwoord. Hij wil proberen de race uit te rijden op de zachte banden "want ik heb niets te verliezen."

Ferrari liet Vettel veertig ronden op de zachte band rijden

Na de race legt Vettel uit waarom hij zo over het kookpunt ging tijdens de race. Vettel: "Ik probeerde het einde van de race te halen. Dus, we waren aan het inlopen op de auto's voor ons en zij gingen naar binnen voor hun tweede stop. Omdat ik een één-stopper reed, had ik geen haast om ze in te halen maar was ik bezig met het sparen van mijn banden. Maar toen vroeg het team mij om sneller te gaan rijden". Vettel begint te lachen."Dat deed ik dus en toen werd mij even later gevraagd; kun je het met deze banden tóch uithouden tot het einde en toen, ik...", zo zegt Vettel, terwijl hij zijn zin niet af maakt.

"Heel erg zwaar"

Dan vervolgt hij: "Je had mij zoiets drie ronden eerder kunnen zeggen, want ik vroeg toen: wat is het target. Dan had ik mijn banden in de gaten kunnen houden. Ik heb maar gezegd dat ik het zou halen tot het eind. Maar de laatste vijf ronden waren echt heel erg zwaar.

Op een ronde achterstand gezet

Vettel: "Het hielp nog dat we werden 'gelapt' (op een ronde achterstand gezet, red.) We hebben het risico genomen omdat we niets te verliezen hadden. Het was vooraf absoluut niet het plan om 40 ronden te rijden op de zachte band."

Extreem indrukwekkend

Pirelli noemt de uitzonderlijke strategie van Vettel in hun terugblik op de race. Vettel reed 26 ronden op mediums en 40 ronden op de zachte band. Van tevoren had Pirelli zelfs nog gewaarschuwd dat de Spaanse GP de zwaarste race van het seizoen zou worden voor het rubber, vanwege de hoge temperaturen en de veeleisende snelle doordraaiers op het circuit.

Pirelli-baas Mario Isola zegt na afloop: "De banden sparen in deze condities was heel erg veeleisend want de temperatuur van het asfalt liep op tot boven de vijftig graden Celsius."

Hij vervolgt: "Ondanks dat zagen we stints van meer dan 30 ronden op de zachte band, dat was extreem indrukwekkend. Daardoor konden sommigen een één-stop-strategie doen. Dat hadden wij niet verwacht."

Pirelli: "Moedige strategie"

De Pirelli-baas noemt als bijzondere voorbeelden de een-stoppers van Perez en Vettel.

"Ook Vettel stopte maar één keer met een moedige strategie. Hij ging van medium naar soft. Ondanks deze hoogste temperaturen waarin veel van de coureurs ooit reden en ondanks allerlei andere vereisten wisten de banden deze uitdaging extreem goed te doorstaan."

'Tegenwerking door Ferrari'

In Duitse media reist de vraag of Ferrari Vettel met opzet nadeel probeert te geven, om zodoende hun keuze voor Leclerc te kunnen rechtvaardigen. De vraag is niet onlogisch als je de uitleg van Vettel hoort. Het zou ook zijn slechte prestaties van begin dit seizoen verklaren.

Binotto ontkent: "Niets mis met sfeer bij Ferrari"

Daarvan is echter geen enkele sprake, zegt teambaas Binotto. Volgens hem is de sfeer prima binnen Ferrari.

"Sebastian had en heeft de volledige steun van Ferrari. Ik begrijp dat er in Duitse talen veel wordt geschreven over allerlei spanningen tussen hem en ons, maar dat is totale nonsens. Ondanks dat iedereen weet dat het zijn laatste seizoen is, gedraagt hij zich heel keurig. De sfeer hier is positief, ondanks het moeilijke seizoen."

De teambaas van het scharlaken rode team uit Maranello is niet te spreken over de suggestie dat Vettel zou worden tegen gewerkt.

"Mijn antwoord is heel simpel: dat is heel erg fout. Vooral omdat we Sebastian en zijn talent gewoon nodig hebben. We hebben hem nodig voor ons succes. Als we meer punten willen in het kampioenschap voor constructeurs moeten we twee succesvolle coureurs hebben", citeerde Bild am Sonntag de baas van het ooit zo oppermachtige Ferrari.