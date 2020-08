‘ Max Verstappen wint race in Silverstone op eigen kracht’ ?.?

Max Verstappen verslaat de beide Mercedessen vandaag op eigen grond in Silverstone. De Nederlander weet de auto's van Bottas en Hamilton in te halen en pakt daarmee zijn eerste overwinning van 2020.

De race gaat van start onder een stralende zon. Verstappen pakt direct bij de start een plek. De Nederlander start als enige vanaf de harde band, maar dat weet hem er niet van te weerhouden om Nico Hülkenberg in de Racing Point te verschalken.

De beide mercedessen gaan goed van start. Bottas weet de leiding in de eerste ronde te behouden Voor Lewis Hamilton en Verstappen. Albon probeert Lando Norris in de McLaren te verschalken, maar is er ronden lang niet toe in staat.

Sebasian Vettel heeft een minder goede start. In Copse spint de Ferrari na een kleine onbalans op de curbstones van de baan. Onder het credo uithuilen en opnieuw beginnen, moet Vettel zijn Ferrari proberen terug te brengen naar het middenveld, want punten lijken voor hem ver weg vandaag. Ook Leclerc weet dat de prijzen dit jaar onhaalbaar lijken voor de Italiaanse renstal. Vanaf de tiende plek kan hij met Albon en Norris het gevecht aangaan voor het laatste WK-punt. Uiteindelijk weet hij de Ferrari naar een knappe vierde plaats te rijden.

Aanslag op de banden

Klapten er vorige week op dezelfde baan nog veel banden, ook dit keer vergt Silverstone veel van het rubber. Na zes ronden krijgt Bottas al te horen dat zijn linker banden ‘kritiek’ zijn. Hoewel Verstappen als enige op de harde band start, is het gat tussen de Mdercedes en Verstappen na zes ronden slechts 3,6 seconden.

Vroege pitstops

Al vroeg in de race meldden de eerste coureurs zich in de pitstraat om te wisselen naar de hardere band. Alexander Albon komt na zeven ronden als eerste binnen voor de bandenwissel. Na zo’n tien ronden krijgen de Mercedessen problemen met hun mediums, terwijl Verstappen steeds dichterbij komt.

Max wordt verteld dat hij beter afstand kan houden om niet te veel van zijn banden te vergen, maar de competitieve Max laat duidelijk weten dat dit zijn enige kans is om de Mercedes in te halen. Hij is duidelijk niet van plan deel te nemen aan een afwachtende banden-sparende-optocht. Max kruipt steeds dichterbij aan de staart van Lewis Hamilton’s Mercedes terwijl Bottas in ronde veertien naar binnen komt voor de wissel naar hard rubber.

Hamilton blijft een ronde langer op de baan dan zijn teamgenoot. Verstappen probeert nog om in te halen totdat Hamilton naar binnen duikt voor een stop. Ook Hamilton laat net als zijn teamgenoot de harde band onder de Mercedes monteren.

Verstappen leidt de race. In de zeventiende ronde wordt hem gevraagd hoe het met zijn banden gaat. Max antwoordt dat hij met name zijn linker voorband in e gaten houdt. Ook zegt hij dat de banden nog altijd goed werk verrichten. Tegen Lewis Hamilton wordt verteld dat Verstappen de enige bedreiging zal zijn, in het geval de Nederlander het voor elkaar krijgt om een een-stopper te maken. Als Hamilton nog geen tien ronden op het harde rubber rijdt, krijgt hij al een blister op zijn rechtervoorband. Verstappen ondertussen rijdt nog altijd op de harde band, en maakt zijn team nogmaals duidelijk dat het nog steeds lekker gaat met zijn set rubber.

In de 27ste ronde maakt Verstappen zijn eerste stop, wisselt naar de medium band en komt als tweede achter Bottas de baan op. Direct slaat Verstappen toe en rijdt Bottas ogenschijnlijk gemakkelijk voorbij. Al snel slaat Verstappen een gat naar de Mercedessen. Als Bottas een pitstop maakt, duikt Verstappen ook naar binnen voor de tweede stop.

Met nog een aantal ronden te gaan lijkt Verstappen op weg naar zijn eerste overwinning dit jaar in de Formule 1.