Lando Norris: "Je kan niet pushen op deze Pirelli-banden"

Lando Norris heeft aangegeven dat het moeilijk is om op de huidige Pirelli-banden te pushen tijdens de race. Hij zegt dat het moeilijk is om de banden goed te managen, maar om meer controle erop te hebben dat vrijwel alle coureurs niet hard pushen tijdens de eerste paar ronden van een race, uit angst voor snelle slijtage.

De Britse Grand Prix van zondag kende een dramatische finish nadat zowel beide Mercedes-coureurs als Norris zijn teamgenoot Carlos Sainz tijdens de laatste ronden lekke banden linksvoor hadden opgelopen. Pirelli's F1-band is de afgelopen jaren veranderd en teams en coureurs hebben veel nadruk gelegd op het bandenmanagement om het einde van de race te bereiken met zo min mogelijk pitstops.

Nieuwe band in opdracht van teams

Sinds 2017 komen races met slechts één pitstop veel vaker voor omdat Pirelli de opdracht kreeg om een ​​duurzamere band te ontwerpen die naast herziene aerodynamische voorschriften zou worden geïntroduceerd.

Norris zegt echter dat het onderhouden van de band tijdens de race nog steeds een grote uitdaging is en dat coureurs in de eerste ronde van de race niet hard kunnen pushen om posities te winnen, omdat ze het risico lopen de prestaties van de band in de volgende ronden te vernietigen.

Tegenover Sky Sports F1 zei de 20-jarige coureur: "Zelfs in de eerste ronde kun je niet zoveel pushen als je wilt. Je kunt niet zomaar onderstuur creëren. Zodra je onderstuur voelt, probeer je niet te forceren en laat je de auto rollen. Als je in de eerste onderstuur krijgt en de grof bent op je voorbanden dan zijn ze in ronde vier of vijf, helemaal klaar. Dan is het game over. Je zit gewoon in deze slechte positie waar je niet zoveel kunt racen als je wilt."

“Je krijgt uiteindelijk problemen zoals veel mensen tegenwoordig hebben, waarbij de voorband er gewoon afspringt. Silverstone en de band linksvoor zijn geen vrienden, nooit geweest. Tegenwoordig in de Formule 1, met de druk die we links uitoefenen op de banden, zorgt het gewoon voor zware races."