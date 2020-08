F1-dokter: "Opmerkelijk dat we zo weinig corona besmettingen hebben"

FIA en F1 dokter Gerard Saillant zegt dat hij verrast is dat er zo weinig gevallen van coronavirus zijn ontdekt sinds de start van het F1-kampioenschap van 2020 vorige maand. Duizenden tests zijn uitgevoerd sinds het begin van de race in Oostenrijk en daarna naar Hongarije en Groot-Brittannië.

Tot nu toe hebben slechts twee medewerkers van een schoonmaakbedrijf in Hongarije en Racing Point-coureur Sergio Perez positief getest.

FIA-president Jean Todt zegt dat de protocollen die zijn opgesteld om de infecties aan te pakken goed hebben gewerkt, vooral in het geval van Perez. Tegen AFP France vertelde Todt: "De twee mensen die bij hem waren, werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst. De andere drie werden gecontroleerd en mochten daarna werken, zij het in de fabriek."

Perez werd op Silverstone vervangen door Nico Hulkenberg, en Todt zegt dat hij persoonlijk de superlicentie van de voormalig Renault-coureur heeft ondertekend.

De strikte maatregelen tegen het virus zijn door sommigen bekritiseerd, maar het hoofd van de medische commissie van de FIA ​​zegt positief verrast te zijn. Saillant: "Wat me verraste, is dat er niet meer gevallen zijn. Dat er drie van de 12.000 tests positief waren, lijkt me opmerkelijk."