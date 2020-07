Dit zijn de verschillende strategien voor de Oostenrijkse Grand Prix

Het Formule 1-seizoen 2020 begint later vanmiddag met Mercedes op de eerste op de Red Bull Ring. Valtteri Bottas zal proberen zijn teamgenoot Lewis Hamilton naar de eerste bocht te leiden, aangezien hij van pole position vertrekt, ondanks dat hij een grote fout maakte tijdens zijn laatste snelle ronde in Q3 op zaterdag.

Beide Mercedes-auto's starten de Grand Prix van Oostenrijk op de zachte compound, wat betekent dat ze een voorsprong hebben op Max Verstappen op de derde plaats bij de start, die de medium banden op zijn Red Bull RB16 heeft.

Verstappen is de enige coureur in de top tien die met de medium compound in Q3 terecht kon komen. Hierdoor kan hij langer doorgaan tijdens zijn eerste stint in de race en profiteren van een potentiële safety car.

COUREUR

BANDEN BIJ START

1. Valtteri Bottas

Soft

2. Lewis Hamilton

Soft

3. Max Verstappen

Medium

4. Lando Norris

Soft

5. Alexander Albon

Soft

6. Sergio Perez

Soft

7. Charles Leclerc

Soft

8. Carlos Sainz

Soft

9. Lance Stroll

Soft

10. Daniel Ricciardo

Soft



Verstappen zal vanaf de startlijn voorzichtig moeten zijn met Norris, maar de Red Bull-coureur heeft het voordeel dat hij aan de schone kant van de baan start, ondanks dat hij minder grip heeft met zijn medium banden.

Red Bull Racing werd aangemoedigd door het snelle race tempo op vrijdag, maar echte antwoorden of de racesimulatie goed is komen alleen tijdens de race zelf, wanneer er niets meer te verbergen valt en alles op tafel moet worden gelegd.

Met slipstream en DRS die dit jaar zo krachtig zullen zijn als altijd vanwege de toename van de luchtweerstand in de afgelopen paar jaar, zal het zo dicht mogelijk bij de Mercedes-auto's blijven cruciaal zijn voor de 22-jarige Nederlander.

Pirelli heeft niet veel verschil in levensduur tussen de zachte en medium compound geschetst, omdat het verwacht dat de eerste 24 tot 28 ronden zal rijden voordat een stop nodig is voor de harde banden.

Voor de mediums zegt Pirelli dat de band tussen de 27 en 32 ronden moet meegaan voordat een pitstop voor de harde banden plaatsvindt, wat een even snelle strategie is als zachte banden voordat er gewisseld wordt naar de harde banden.

Pirelli bevestigt echter dat de zachte banden meer dan 30 ronden kunnen rijden, dus pas op voor Alexander Albon die zo laat mogelijk zal stoppen om Mercedes hoofdpijn te bezorgen en Verstappen later in de race meer kansen te geven.

stint 1

stint 2

stint 3

Soft (24-28 ronden)

Hard (43-47 ronden)

Snelste

Medium (27-32 ronden)

Hard (39-44 ronden)

Even snel

Soft (30-34 ronden)

Medium (37-41 ronden)

Een na snelste

Soft (16-18 ronden)



Soft (16-18 ronden)



Medium (35-39 ronden)



Langzaamste







Verwacht wordt dat Sebastian Vettel, die van buiten de top tien start, voor de start van de race op een set medium banden blijft rijden, waardoor hij langer in de race kan doorgaan en dit ook meer kansen zal bieden.

Dit zal Ferrari ook in staat stellen om zijn strategie te splitsen, aangezien Leclerc gedwongen wordt om op de softs te starten vanwege zijn snelste ronde in Q2.

De strijd tussen Racing Point en McLaren zal intrigerend zijn, aangezien de laatste ervan overtuigd is dat Racing Point het voordeel heeft qua snelheid in de race ondanks dat het team van Stroll en Perez langzamer was in de kwalificatie.