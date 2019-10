Raikkonen over 'groene' F1: "Dan moeten we thuis blijven en het racen vergeten"

Kimi Raikkonen is niet van mening dat de Formule 1 een groene boodschap moet gaan uitdragen. Wil de sport dat wel doen, dan 'moeten we thuisblijven en het racen maar vergeten'.

Lewis Hamilton werpt zich in de afgelopen maanden op als een beschermheer van het milieu. De vijfvoudig wereldkampioen is overgestapt op een plant based dieet, deed zijn privévliegtuig de deur uit en sprak in de aanloop naar de Mexicaanse Grand Prix zijn verlangen uit om voor het eind van het jaar carbon-neutraal te worden. Tevens uitte hij zich op sociale media stevig over het gebrek aan inzet rond de problematiek in het milieu.

Het is niet zo dat Raikkonen niets om het milieu geeft, maar hij zal zijn platform niet snel inzetten om een soortgelijke boodschap te verkondigen. Hij vindt een sport als de Formule 1 daarvoor niet het geschikte podium. "Natuurlijk denk ik dat iedereen die op deze planeet leeft hierbij betrokken is. Uiteindelijk proberen we allemaal te doen wat we kunnen", vertelde de Alfa Romeo-coureur tegenover GPToday.net.

"Maar eerlijk gezegd zijn wij niet de beste plaats om er grote verhalen over beginnen te maken, want waar verbranden we uiteindelijk brandstof voor? Om eerste of tweede te worden? Natuurlijk doen we ons best om ons deel te doen. Maar ik denk dat de F1 waarschijnlijk niet de sterkste plaats is om mensen te vertellen dat dit is wat we moeten doen. Als je echt die route wil bewandelen, moeten we allemaal thuisblijven en het racen vergeten."

Lees ook: Coureurs scharen zich achter milieu-boodschap Lewis Hamilton op social media