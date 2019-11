Verstappen denkt dat startproblemen verholpen zijn met nieuwe Honda-motor

Max Verstappen heeft er vertrouwen in dat de Spec 4-motor zijn problemen tijdens de starts op gaan lossen. De proefstarts van de Red Bull Racing-coureur waren naar eigen zeggen 'goed'.

De starts van Verstappen in 2019 waren tot dusver nog niet geweldig. De Nederlander had in Oostenrijk en Duitsland zeer slechte starts, maar daar wist hij zich goed van te herstellen. Ook in België kwam hij niet lekker van zijn plek, wat indirect leidde tot de botsing met Kimi Raikkonen en zijn vroeg uitvalbeurt.

Eerder sprak Verstappen de hoop uit dat het probleem verhopen zou worden door de nieuwe Honda-motor en hij heeft goede hoop dat dit daadwerkelijk het geval is. "Ik had vanochtend een aantal proefstarts en die voelden goed. Er is altijd ruimte om te verbeteren en je hebt nooit een perfecte start, maar het leek prima te gaan. Met een start in de achterhoede ligt er natuurlijk niet echt nadruk op, maar we zullen proberen ervan te leren."

Verstappen zag rommelig einde kwalificatie al aankomen

Verstappen blikte tegenover GPToday.net ook terug op de gebeurtenissen rond het einde van de kwalificatie op Monza. Daarbij wisten zeven van de negen overgebleven coureurs niet op tijd aan hun snelle ronde te beginnen. Verstappen zag de uiteindelijk ontstane situatie al ver van tevoren aankomen. "Ik wist al dat dit zou gaan gebeuren."

"Je kon de klok zien aftellen en je wist dat iedereen met twee minuten te gaan de baan op zou gaan en dat sommigen geen ronde zouden kunnen rijden. Ik verwachtte niet dat er zoveel jongens zouden zijn die geen ronde konden rijden. Het is natuurlijk een beetje knullig, maar dat weet iedereen. Je probeert jezelf natuurlijk in de juiste positie te brengen en normaal gesproken had ik daar ook tussen gezeten. Je wil niet de eerste zijn die aan zijn ronde begint, maar het is zoals het is."

Volgens de zevenvoudig Grand Prix-winnaar is het zo goed als onmogelijk voor de wedstrijdleiding om iets aan zo'n situatie te doen. "Het is erg lastig om ze tevreden te stellen. Wat kan je erover zeggen? Op de meeste andere circuits rijden we langzame outlaps door de banden, dus je zou kunnen zeggen dat we hier hetzelfde doen. Het is dus lastig om hier een regel aan op te hangen, want dan zullen ze met opzet een wiel blokkeren en de bocht afsnijden."