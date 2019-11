Valtteri Bottas spaarde motor in slotfase race

Valtteri Bottas beleefde een enigszins eenzame race. De Fin zag Lewis Hamilton en racewinnaar Charles Leclerc wel vlak voor zich rijden, maar Bottas was niet snel genoeg om het zijn teamgenoot en Leclerc lastig te maken. Door de uitvalbeurt van Max Verstappen, wist Bottas wel zijn tweede plek in het kampioenschap te verstevigen. De Fin heeft nu maar liefst 22 punten voorsprong op de Nederlander.

Bottas was na de race echter niet heel uitgelaten: "De racepace voelde goed, zoals we verwachtten. Lewis en Charles waren echter net te snel. Ik hoopte op het einde nog op een gevecht, maar we kwamen echt niet dichtbij genoeg. Ik heb alles geprobeerd, maar uiteindelijk hebben we gekozen om de motor en de vernsnellingsbak te sparen."