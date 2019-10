"Hamilton ziet nog verbeterpunten: "Kwalificaties zijn nog niet perfect""

Lewis Hamilton is hard op weg naar wereldtitel 6, maar dat houdt niet in dat hij over alles tevreden is. De Mercedes-coureur ziet namelijk dat hij zijn kwalificaties nog wel verder kan verbeteren.

Het record van meeste pole positions is inmiddels al in handen van Hamilton met 87 stuks. De Brit bewees zich in de afgelopen jaren als een waar kwalificatiebeest, waarbij hij deels ook geholpen werd door de dominante auto's van Mercedes. Desalniettemin is de vijfvoudig wereldkampioen niet helemaal tevreden over zijn kwalificaties dit jaar.

Hamilton stond in de eerste 12 races van 2019 vier keer op pole position, even vaak als teamgenoot Valtteri Bottas. Ook in het onderlinge kwalificatieduel zijn de heren erg aan elkaar gewaagd, want zowel Hamilton als Bottas was zes keer de sterkste in het onderlinge duel. Hoewel hij in de races over het algemeen wel beter presteert dan zijn teamgenoot, is Hamilton niet tevreden over zijn kwalificatievorm.

"Er zijn altijd dingen die je kan leren van deze races. Hoewel de laatste erg sterk was, zijn er nog steeds dingen die beter kunnen - de kwalificatie is bijvoorbeeld nog niet perfect, dus daar moet ik aan werken. Over het algemeen was de race pace erg sterk - iets waar ik erg blij mee ben. En stukje bij beetje leren we de auto beter begrijpen."

Hamilton denkt nog niet aan wereldtitel 6

Hamilton heeft in het kampioenschap inmiddels een marge van 62 punten op Bottas, die de tweede positie in het kampioenschap bezet. De naaste concurrent buiten Mercedes, Max Verstappen, staat op 69 punten. Toch denkt Hamilton nog niet aan een eventuele zesde wereldtitel. "Het is dezelfde aanpak als die ik altijd gehad heb. Ik bekijk het nog altijd per race."