De F1-franchise van Codemasters is terug met F1 2019. Het is de meest uitgebreide game tot nu toe met veel nieuwe features en spelmodi.

Al sinds 2010 kunnen Formule 1-liefhebbers zelf hun racekunsten verbeteren in de F1-games van Codemasters en in de editie van 2019 kunnen ze hun ei beter kwijt dan ooit tevoren. Natuurlijk zijn de carrière-modus en de multiplayer- en online-omgeving weer terug, maar deze keer zijn ze diepgaander en uitgebreider dan voorheen.

Zo krijgen gamers in het speltype Carrière voor het eerst de kans om zich via de FIA Formule 2 op te werken naar de Formule 1. In het F2-seizoen 2018 worden eerst de krachten gemeten met coureurs als Lando Norris, George Russell en Alexander Albon, om vervolgens via de uitgebreide F1-carrière ook de strijd aan te gaan met Lewis Hamilton, Max Verstappen en Sebastian Vettel. Het Formule 2-seizoen 2018 is tevens als losstaand kampioenschap te spelen, wat vanaf september ook geldt voor het F2-kampioenschap van 2019.

Ook de multiplayer- en online-omgeving zijn uitgebreider teruggekeerd in F1 2019. Het is voor vriendengroepen nu mogelijk om een eigen League op te zetten, waarin bijvoorbeeld wekelijks een race verreden kan worden. Daarnaast kunnen online races gereden worden in de F1 2019 Regulation Car, die in samenwerking met Ross Brawn en Pat Symonds ontworpen is. Ook is het mogelijk om wekelijkse uitdagingen aan te gaan.

Het officiële Esports-kampioenschap van de Formule 1 speelt in F1 2019 een veel centralere rol dan voorheen. Vanuit het hoofdmenu is de Esports-omgeving makkelijk te vinden. In deze omgeving blijf je op de hoogte van het laatste nieuws over het officiële Esports-kampioenschap, waaraan met Allert van der Wal, Floris Wijers, Bono Huis en Jarno Opmeer liefst drie Nederlanders deelnemen. Gamers kunnen via deze omgeving ook deelnemen aan de kwalificatieraces voor het F1 Esports-kampioenschap van 2020!

Net als de afgelopen jaren is er ook hard gewerkt aan de visuals van de game, die er nu nog realistischer uitzien dan voorheen. Zo is er veel aandacht besteed aan hoe de nachtraces in beeld gebracht worden in de game, terwijl er ook met veel nauwkeurigheid gekeken is naar de omgevingen rond de circuits. Ten slotte bevat ook deze game weer een groot aantal klassieke auto’s.

F1 2019 is in twee verschillende versies te koop: de Anniversary Edition en Legends Edition. In de Anniversary Edition, ter ere van de tiende editie van de F1-game van Codemasters, krijgen de spelers de beschikking over de McLaren MP4-25 en de Ferrari F10 uit 2010. De Legends Edition bevat de Ferrari F1-90 van Alain Prost en de McLaren MP4-5B van Ayrton Senna uit 1990. Met deze auto is een speciale spelmodus rond de rivaliteit tussen deze coureurs te spelen.

F1 2019 is via deze link in beide versies te bestellen voor PC, Xbox One en de Playstation 4.