Manager Verstappen sluit titel in 2019 nog niet uit

Op de helft van het seizoen 2019 heeft Max Verstappen al twee zeges binnen. De Red Bull Racing-coureur twijfelt zelf over zijn kansen op een wereldtitel, maar manager Raymond Vermeulen houdt de deur daarvoor op een kiertje.

Na zijn knappe zege in Oostenrijk hield Verstappen ook zijn hoofd koel tijdens een knotsgekke Duitse Grand Prix op Hockenheim. De Nederlander startte slecht, maar wist in wisselende condities kalm te blijven en, op een spin na, foutloos rond te rijden. Dat bracht hem uiteindelijk de tweede zege van 2019, en hij verkleinde het gat met Lewis Hamilton naar 63 punten.

Verstappen twijfelt over titelkansen, Vermeulen positiever

Na de race werd Verstappen gevraagd of hij nog gelooft in de wereldtitel, maar de zevenvoudig Grand Prix-winnaar betwijfelt dat. "Ik weet het niet. Ze staan mijlenver voor in het kampioenschap. Het gat is meer dan twee overwinningen en Mercedes is nog steeds het dominante team volgens mij. Vandaag was het erg listig op de baan en het was ook niet hun dag."

Manager Vermeulen laat de deur echter op een groter kiertje staan, gezien de progressie die Red Bull boekt. "We moeten nog steeds een kleine stap zetten. Als je echter kijkt naar Silverstone, dan hadden we tweede kunnen worden en pole position kunnen pakken, dus we staan een stuk dichterbij. Je kon zien dat er zelfs bij Mercedes paniek kan zijn met de pitstops, maar voor ons was alles perfect. Complimenten dus aan het team."

"We weten wat er bij Red Bull in de pijplijn zit en was er in de pijplijn van Honda zit, dus we gaan met zeer veel vertrouwen richting de tweede helft van het seizoen. Ik denk dat we daarin zeer sterk zullen zijn", ziet Vermeulen het rooskleurig in voor de tweede helft van 2019.

Vertrek bij Red Bull lijkt nu uitgesloten

Een maand geleden was er nog sprake van het eventueel lichten van een ontsnappingsclausule in het contract van Verstappen, maar daarover is het nu stil. "Je weet hoe dat gaat", zegt Vermeulen tegen Formule 1. "Deze business draait om prestaties, dus iedereen heeft ontsnappingsclausules. Iedereen wil op het hoogste niveau acteren. Wij hebben altijd gezegd: 'wij zijn hier erg blij, maar we willen winnen'. Dat doen we nu ook."